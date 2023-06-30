Cemal Enginyurt'tan 'kimseye borcumuz yok' diyen Babacan'a tepki: 39 vekilin CHP’ye borcu vardır

Seçim CHP listesinden girerek milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, seçimle ilgili kimseye en ufak borcu olmadığını söyleyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki göstererek, "39 vekilin CHP’ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin her iki turundan yenilgiyle ayrıldı. Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, Meclis'teki sandalye sayısında da ciddi bir gerileme yaşadı.

Seçim sonrası CHP listelerinden seçime girerek 39 vekil çıkaran Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'sinin katkısı tartışma konusu oldu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medyada paylaşılan videosunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu "yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan" demişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunmuştu. "CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, "CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." dedi.

Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden 39 kişinin 14 Mayıs Genel Seçiminde CHP listelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) girmesi hakkında konuşan Cemal Enginyurt, “CHP 2018’de yüzde 22 almış, o günden bu güne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8 demek abeste iştigaldir” dedi.

"CHP kendi oyunu almıştır"

Bunun ‘CHP’nin oyu yok’ demek anlamına geleceğini söyleyen Enginyurt, “Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında sağ oylar Kılıçdaroğlu’na gitmiştir. Ama CHP, ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25 alırdı. Dolayısıyla hiç kimse CHP’ye bu noktada fatura kesmeye kalkmasın. CHP, kendi oyunu almıştır. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı” diye konuştu.

“39 milletvekilinin CHP’ye borcu var”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, “Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” açıklamalarını isim vermeden eleştiren Enginyurt; “DEVA Partisi ve Gelecek Partisi seçime girmedi. Oylarını 9 ay sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Olmayan üzerinden, farazi bir tartışmayla CHP seçmenini küstürmenin hiçbir anlamı yok. CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. 39 vekilin CHP’ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli” dedi.