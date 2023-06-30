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Bayramın üçüncü günü Eminönü'ne akın ettiler! İnsan seli havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayramın üçüncü günü Eminönü'ne akın ettiler! İnsan seli havadan görüntülendi

İSTANBUL'da kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'ne akın etti. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen vatandaşlar da yoğunluğa neden olurken, Eminönü'ndeki kalabalık havadan görüntülendi.

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Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, havanın da güneşli olmasıyla birlikte alanları doldurdu. Kurban Bayramı'nın 3. gününde Eminönü'nde de kalabalık oluştu. Çok sayıda vatandaş Eminönü'ne akın etti.

Sürücüler, yayaların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle trafik ışıkları yeşil ışık yandığı halde ilerlemekte zorluk çekti.

Eminönü'nden yapılan boğaz turu ve vapur seferleri de ücretsiz olunca vatandaşların oluşturduğu yoğunluk daha da arttı.

Gemilere binmek isteyen yüzlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Eminönü'ndeki insan seli havadan çekilen görüntülere yansıdı.

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