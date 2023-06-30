BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,45
ALTIN 1.602,43
HABER /  GÜNCEL

Ayasofya önünde provokasyon! Yunan bayrağı açan fenomen: Bir gün gerçek sahibine dönecek

Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Bu olay sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Abone ol

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı. Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Cami'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Binlerce Müslüman'ın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami, son olarak Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas'ın provokatif eylemine şahitlik etti.

"Bir gün gerçek sahibine dönecek"

Kondylas, Ayasofya önünde Yunan bayrağı ile poz vererek "Bir gün gerçek sahibine dönecek. İstanbul da bir Yunan şehri olacak" ifadelerini kullandı.

"Anca uzaktan bakarsın"

Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

Flaş gelişme:

Hakkında tahdit koyulan Kondylas'ın Türkiye'ye girmesi yasaklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kurbanlık danaya giren 1700 vatandaşa büyük şok! İsyan çıktı... Tonlarca et imha edildi
Foto Galeri Kurbanlık danaya giren 1700 vatandaşa büyük şok! İsyan çıktı... Tonlarca et imha edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Kayseri'de 22 katlı rezidansta feci olay! Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti
Max Kruse'nin yeni takımı Paderborn oldu
Max Kruse'nin yeni takımı Paderborn oldu
Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti
Kastamonu'da köye inen ayı balları yedi, arıları telef etti
İşte Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il ve ilçeler
İşte Türkiye'de en çok yağışın düştüğü il ve ilçeler
Cemal Enginyurt'tan 'kimseye borcumuz yok' diyen Babacan'a tepki: 39 vekilin CHP’ye borcu vardır
Cemal Enginyurt'tan 'kimseye borcumuz yok' diyen Babacan'a tepki: 39 vekilin CHP’ye borcu vardır
Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu
Cem Adrian Marmaris'te hayranlarıyla buluştu
Bülent Ortaçgil'in 50'inci sanat yılına büyük ilgi
Bülent Ortaçgil'in 50'inci sanat yılına büyük ilgi
Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u coşturdu!
Süperstar Ajda Pekkan Bodrum'u coşturdu!
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 10,9 azaldı
Türkiye'nin petrol ithalatı nisanda yüzde 10,9 azaldı
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi!
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'da trafik kazası geçirdi!