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Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!

Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!

MUĞLA'nın MİLAS ve BODRUM ilçeleri açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 99 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milas açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 74 düzensiz göçmeni yakaladı, kaçak geçişi organize ettikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bodrum ilçesi açıklarında da lastik bottaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Dalaman ilçesi açıkların özel teknede rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim ettiği bildirildi.

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