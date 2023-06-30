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Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 kişi öldü, 3 kişinin durumu ağır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 kişi öldü, 3 kişinin durumu ağır

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti.

Nehirde yüzenlerden 5 kişi iddiaya göre akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle suya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan şahıslar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan şahıslardan Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) kurtarılamayarak hayatını kaybederken Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.’nin (44) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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