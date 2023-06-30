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Bandırma'da yerde cesedi bulundu gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bandırma'da yerde cesedi bulundu gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesi'nde yerde hareketsiz halde yatan cansız beden bulundu. 36 yaşındaki Onur Öztürk'ün evde tartıştığı kız arkadaşı Tuğba Ü. tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

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Alınan bilgilere göre, Bandırma Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokakta sabah saatlerinde iddialara göre birlikte yaşadığı Tuğba Ünlü (32) ile tartışan Onur Öztrük (36), bıçaklanarak öldürüldü.

Yerde hareketsiz halde yatan Onur Öztürk'ü gören vatandaşlar Emniyet ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yerden yatan vatandaşı ölü olduğunu tespit etmesi üzerine olay yeri inceleme ekiplerine bilgi verildi. Birlikte yaşadığı Tuğba Ünlü gözaltına alınırken Savcılık cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

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