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ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!

ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!

Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı düzenledi.

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Yonhap ajansının Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ve ABD'nin Kore yarımadasında yaptığı tatbikatta, ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı da yer aldı.

Tatbikatta, iki ülkenin de müşterek çalışmayı artırarak ortak savunma tutumunu güçlendirmekteki kararlılıkları gösterildi.

B-52'lerin ABD'nin Kore yarımadasındaki stratejik varlığının görünürlüğünü artırdığına dikkati çekildi.

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