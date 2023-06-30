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Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!

Aydın Didim’de plajlarda adım atacak yer kalmadı!

Dokuz günlük Kurban Bayramı dolayısıyla tatil yörelerine tatilci akını yaşanırken, Aydın'ın Didim ilçesindeki dünya ünlü Altınkum plajında adım atacak yer kalmadı.

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Kurban bayramı dolayısıyla 9 günlük bayram tatili turizm merkezlerini doldurdu. Başta Antalya, Çeşme, Bodrum ve Kuşadası gibi bölgelere tatilciler akın ederken, Didim’e de tatilci akını yaşandı. İlçedeki turizm tesislerinin 9 günlük bayram tatilinde doluluk oranları yüzde 90’lara ulaşırken, günü birlik tatilciler ile yazlıkçılar Didim’e akın etti.

İlçede turizm kalbi kabul edilen Altınkum plajında da adım atacak yer kalmadı. Altınkum’un yanı sıra 1.koy, 2.koy, ve 3.koy halk plajları, Cennet koyu, Yeşilkent, Uslu sitesi ile Manastır koyu olmak üzere tüm plajlar tatilciler dolup taşarken, plaj çevrelerinde otopark sıkıntısı yaşandı.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise ilçeye tatilci akını yaşandığını ifade ederek, bayram süresince ve akabinde ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Atabay ilçenin nüfusunun 1 milyon yaklaştığını ifade ederek, yaşanan hareketliliğin hem turizme hem de ilçe esnafına olumlu yansıdığını kaydetti.

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