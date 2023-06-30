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Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!

Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki Aden Nur, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün Akhisar mahallesi Gürgen Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Prize takılı telefonun şarj aletini çıkartmak isteyen 6 yaşındaki Aden Nur T. 6 bir anda elektrik akımına kapıldı. Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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