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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü toplantı kararı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İİT, İsveç’in başkenti Stokholm’de 28 Haziran 2023 tarihinde Kur’an-ı Kerim’in yakılması olayını ele almak üzere 2 Temmuz tarihinde Cidde’de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye’nin yanı sıra Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun’un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin Daimi Temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan’ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.

Toplantıda bu eylemlere karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı ortak tavrın ortaya konması amaçlanıyor.

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