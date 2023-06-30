Ülkü Ocakları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

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İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve beraberindeki grup, Kur'an-ı Kerim tivaletinin ardından büyükelçilik kapısına siyah çelenk bıraktı.

Yıldırım, Stockholm'de Kuran-ı Kerim'in yakılmasının İslam ve Türk dünyasında infiale yol açtığını ve milyonlarca inanan insanın ayağa kalkmasına neden olduğunu belirtti.

Ülkü Ocakları olarak, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dinin kutsal değerine yapılan bu alçakça eylem, ne özgürlükle ne de demokratik hakla izah edilebilir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçak eylem, bu alçak hakaret bir İslamofobidir. Barış dini olan İslam'a karşı duyulan nefretin, ayrımcılığın, düşmanlığın ve kin beslemenin alçakça bir yansımasıdır. İsveç yönetimi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi hatta yakan alçağı da korumaya alması yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın somut göstergesidir. Kutsal kitabımız üzerinden dinimize, inançlarımıza yönelen bu menfur saldırı Batı'nın Türk ve İslam düşmanlığının normal bir davranış biçimi haline geldiğinin en büyük göstergesidir."

Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesinin en az yakmak kadar ilkel bir rezalet olduğunu ifade ederek, "Buradan İsveç makamlarını açıkça uyarıyor, İslam dinine ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu alçaklığın faillerinin cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyoruz. İsveç bu ve benzeri yanlışlardan dönmeli, Türkiye'ye karşı bölücü terör örgütü PKK'yı desteklemekten vazgeçmeli, İslam'a ve onun mukaddes değerlerine karşı yapılan aşağılık provokasyonlara engel olmalıdır." diye konuştu.

İsveç yönetiminin Türk ve İslam toplumlarından özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Aksi halde dinimize, ülkemize, milli değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacak." ifadelerini kullandı.

Türk-İslam inancına yapılan bütün saldırıların karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, "Ülkü Ocakları olarak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu alçakça hakareti ve saldırıyı protesto etmek için bugün İsveç Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakıyoruz. Az önce okunan Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 82. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki 'biz öyle bir şey indiriyoruz ki o inananlar için şifa, rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.'" dedi.