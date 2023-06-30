BIST 5.759
DOLAR 26,06
EURO 28,48
ALTIN 1.606,43
HABER /  POLİTİKA

Ülkü Ocakları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Ülkü Ocakları, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Abone ol

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve beraberindeki grup, Kur'an-ı Kerim tivaletinin ardından büyükelçilik kapısına siyah çelenk bıraktı.

Yıldırım, Stockholm'de Kuran-ı Kerim'in yakılmasının İslam ve Türk dünyasında infiale yol açtığını ve milyonlarca inanan insanın ayağa kalkmasına neden olduğunu belirtti.

Ülkü Ocakları olarak, saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dinin kutsal değerine yapılan bu alçakça eylem, ne özgürlükle ne de demokratik hakla izah edilebilir. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan bu alçak eylem, bu alçak hakaret bir İslamofobidir. Barış dini olan İslam'a karşı duyulan nefretin, ayrımcılığın, düşmanlığın ve kin beslemenin alçakça bir yansımasıdır. İsveç yönetimi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermesi hatta yakan alçağı da korumaya alması yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde barbarlığın ve vandallığın somut göstergesidir. Kutsal kitabımız üzerinden dinimize, inançlarımıza yönelen bu menfur saldırı Batı'nın Türk ve İslam düşmanlığının normal bir davranış biçimi haline geldiğinin en büyük göstergesidir."

Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesinin en az yakmak kadar ilkel bir rezalet olduğunu ifade ederek, "Buradan İsveç makamlarını açıkça uyarıyor, İslam dinine ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu alçaklığın faillerinin cezalandırılması için harekete geçmeye davet ediyoruz. İsveç bu ve benzeri yanlışlardan dönmeli, Türkiye'ye karşı bölücü terör örgütü PKK'yı desteklemekten vazgeçmeli, İslam'a ve onun mukaddes değerlerine karşı yapılan aşağılık provokasyonlara engel olmalıdır." diye konuştu.

İsveç yönetiminin Türk ve İslam toplumlarından özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Aksi halde dinimize, ülkemize, milli değerlerimize, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hıyanetin ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu olacak." ifadelerini kullandı.

Türk-İslam inancına yapılan bütün saldırıların karşısında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, "Ülkü Ocakları olarak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu alçakça hakareti ve saldırıyı protesto etmek için bugün İsveç Büyükelçiliği'ne siyah çelenk bırakıyoruz. Az önce okunan Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 82. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki 'biz öyle bir şey indiriyoruz ki o inananlar için şifa, rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.'" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ebeveynlerden protestocu gençleri evde tutmalarını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ebeveynlerden protestocu gençleri evde tutmalarını istedi
3. Avrupa Oyunları: Boksta yüzler gülüyor, milli sporcular finalde!
3. Avrupa Oyunları: Boksta yüzler gülüyor, milli sporcular finalde!
Bayramda küslerin barışması gerekirken onlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Bayramda küslerin barışması gerekirken onlar ortalığı savaş alanına çevirdi
ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!
ABD ve Güney Kore'den Kore yarımadasında ortak hava tatbikatı!
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu!
Serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişi boğuldu!
Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 kişi öldü, 3 kişinin durumu ağır
Şanlıurfa'da piknik faciası: 2 kişi öldü, 3 kişinin durumu ağır
Antalya'da sahiller ve mesire alanları dolup taştı!
Antalya'da sahiller ve mesire alanları dolup taştı!
3. Avrupa Oyunları: Badmintonda Neslihan Yiğit, çeyrek finalde elendi
3. Avrupa Oyunları: Badmintonda Neslihan Yiğit, çeyrek finalde elendi
Bandırma'da yerde cesedi bulundu gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı
Bandırma'da yerde cesedi bulundu gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın: Marmaray seferleri durdu
Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!
Muğla açıklarında 99 düzensiz göçmen yakalandı!