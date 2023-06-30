Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'da kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, ardından karşı yöndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otomobildeki iki genç hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Abone ol

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Bulvarı'ndan havalimanı yönüne 07 AYC 350 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Hakan Köçeber(22), henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç en sağ şeritten bulvarın orta kısmındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra, karşı yönden şehir merkezine doğru ilerleyen Veli Doğru yönetimindeki 09 AHS 310 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu Köçeber'in kullandığı otomobil savrularak yaklaşık 20 metre ileri de durabildi.

Kazada ayını yönde ilerleyen Faruk Kaplan idaresindeki 07 FF 701 plakalı otomobilde kazadan kıl payı maddi hasarlı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri hurdaya dönen 07 AYC 350 plakalı otomobilin sürücüsü Hakan Köçeber ve yanındaki yolcu Doğa Nur Kulakçı'nın(22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Veli Doğru, eşi Derya Doğru ve çocukları Umut Arif Doğru yaralı olarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Faruk Kaplan ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazada Köçeberi'in kullandığı otomobilin motorunun direğe çarptığı yerde kaldığı görüldü. Polis ekipleri kaza nedeniyle bulvarın kent merkezine gidiş yönünü araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Köçeber ve Kulakçı'nın cenazeleri morga kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarını ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Faruk Kaplan, "Mercedes orta şeritte ben sağ şeritten ilerliyordum. Büyük ihtimal direksiyon hakimiyetini kaybetti direğe çarptı. Direğe çarpıp Mercedes'in önüne düştü. Araç benim önüme geldi. El freni fren yaparak kurtarabildim, ama demir parçası çarptı. Beni Allah korudu" dedi.