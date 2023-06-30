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İzmir'de korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi, kontrol altına alındı!

İZMİR'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve birlikte 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildiği öğrenilirken ekipler 2 saat 40 dakika sonra yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. İşte detaylar...

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı.

Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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