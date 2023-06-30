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Telefoncuda silahlar konuştu! Oğlunu o halde görünce dehşet saçtı: Kanlar içerisinde yere yığıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir kişi, cadde üzerindeki telefoncuya girerek aralarında husumet bulunan gencin başına silah dayadı. Dükkan sahibi, oğlunun başına silah dayayan şüpheliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan şahıs dükkandan çıkıp kanlar içerisinde yere yığıldı. Polis ekipleri, dükkan sahibi adamı gözaltına alırken bacağından vurulan şahıs hastanede tedavi altına aldı.

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Dehşete düşüren olay, Gaziosmanpaşa Cengiz Topel Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, telefon dükkanının sahibinin oğlu ile bir genç arasında küfürleşmeden dolayı husumet oluştu. Şüpheli şahıs, telefon dükkanına girerek küfürleştiği gencin başına silah doğrulttu.

Kanlar içerisinde yere yığıldı

Dükkan sahibi adam, ruhsatsız silahını çıkartarak oğlunun başına silah dayayan şüpheliye ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs dükkandan çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Dükkan sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Ayağını tutuyordu, Kanlar içerisindeydi"

Yaşananları anlatan Güler Altay, “Minibüsle Gaziosmanpaşa’ya gidiyordum. Genç bir çocuğu vurdular. Minibüsten gördüm. Çocuk yerde yatıyordu. Kafasını kaldırmıştı. Ayağını tutuyordu. Kanlar içerisindeydi” dedi.

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