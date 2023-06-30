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Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."

Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."

Gazeteci Fatih Portakal seçim öncesi transfer olduğu Sözcü TV'de son ana haber yayınını gerçekleştirdi. Yeni yayın döneminde aynı kanalda devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu söyleyen Portakal, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni sunan Fatih Portakal, yayınladığı videoda, "Bana müsaade" diyerek kanala veda etti.

'Olup olmadığımı ben de bilmiyorum'

Portakal yaptığı açıklamada, ''Akşam Ana Haberde son yayını yapacağım. Yeni yayın döneminde bakacağız. Olup olmadığımızı ben de bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Dilimin kemiği bazen olmuyor'

Yayında ise Portakal, ''Aşağı yukarı 12-13 hafta sizlerle birlikte oldum. Bugün de sezon finaliyle sizlerle birlikteyim. Zaman zaman insanları kızdırıyorum, benim yüzümden kırılabiliyorlar. Kötü niyetle yapmıyorum. Yanlış anlaşılmalar da oluyor ama en azından beni tanıyan biliyor. Vicdanen rahatım. Dilimin kemiği bazen olmuyor, onun da farkındayım ben. Kimseyi üzmek, kırmak için, kimseyi yerden yere vurmak için bir çaba içerisinde olmuyorum.'' dedi.

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