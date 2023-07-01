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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Mark Zuckerberg'in yatırım tavsiyesi yüzde 85 zarar ettirdi

Mark Zuckerberg'in yatırım tavsiyesi yüzde 85 zarar ettirdi

Yatırımcıların geçen yılki gözdesi metaverse arsaları zarara yol açtı. Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in "Yatırım yapmamak hata olur." dediği arsalar yüzde 85'ten fazla değer kaybetti.

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Metaverse evreninde geçen yıl yatırımcıların yüksek talep gösterdiği arsalar bu yıl büyük bir değer kaybı yaşadı.

Çıktığı dönemde ortalama 300 lira olan bir arsanın fiyatı 40 liraya kadar düştü. 

Metaverse için herhangi bir hukuki düzenleme de bulunmuyor. Dolayısıyla sanal arsa alıp zararda olanlar için kesinleşmiş bir çözüm yolu da yok.

Bu nedenle bilişim hukukçuları, sanal ortamlarda bu tür alışveriş yapılırken dikkat edilmesini öneriyor.

"Küçük oyuncusunuz"

Bilişim Uzmanı Tolga Mırmırık, çok sayıda kişinin kredi çekerek sisteme girdiğini ve zarar ettiğini söyledi. 

Sadece ufak bir kesimin kar ettiğini söyleyen Mırmırık, "Kesinlikle bu işin büyük pasta dilimini yiyenin elindesiniz. Kontrol onlarda, siz küçük oyuncusunuz bunu kabul etmek gerekiyor." dedi.

Bilişim Hukukçusu Mehmet Ali Köksal da kar beklentisi ile zarar riskinin doğru orantılı olduğunu hatırlattı. "Bu tür yerlerde yatırım yapmamak veya yaparken bilinçli yapmak modayı takip etmemek gerekir." diyen Köksal, şunları kaydetti:

"Satın aldıkları sırada vaadedilen şeylerin detayına bakmak lazım. Kar garantili diyerek tüketiciyi yanıltacak şekilde bir satış yapılmışsa tüketici hukuku açısından sorumluluk doğabilir, ceza hukuku açısından dolandırıcılık fiiline gidiyor olabilir."

"Yatırım yapmamak hata olur" demişti

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, geçen yıl ekim ayında yaptığı açıklamada, "Metaverse'ün gelecek için önemli bir yatırım olacağını düşünüyorum." demişti. Yatırım konusunda kararsız kalan kişilere çağrı yapan Zuckerberg, "Bu önemli bir şey ve gelecek için Metaverse'e yatırım yapmamak hata olur." ifadelerini kullandı.

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