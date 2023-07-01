BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunu maliyeti...

Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu! İşte yıldız futbolcunu maliyeti...

Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Bordo-mavili kulüp, Orsic transferini açıkladı. Kulüpten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mislav Orsic'in kulübümüze kesin transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 400 bin Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro,
2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinden Fransa için seyahat uyarısı
İzmir'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
İzmir'de katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı
Kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti
Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi
Fransa'da sular durulmuyor: Bankayı ateşe verdiler, mağazaları yağmaladılar! Ülke genelinde 45 bin polise görev verildi
Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."
Fatih Portakal 'bana müsade' dedi Sözcü TV'ye böyle veda etti! "Dilimin kemiği bazen olmuyor..."
Ülkeye girişine izin verilmedi, havalimanında dehşet saçtı: Silahlı saldırıda 2 kişi öldü!
Ülkeye girişine izin verilmedi, havalimanında dehşet saçtı: Silahlı saldırıda 2 kişi öldü!
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi mülteci çıkışı! "Türkiye için ek bir madde olabilir"
Miçotakis'ten kritik görüşme öncesi mülteci çıkışı! "Türkiye için ek bir madde olabilir"
İzmir'de korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi, kontrol altına alındı!
İzmir'de korkutan orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi, kontrol altına alındı!
AB'den flaş Türkiye ve Kıbrıs açıklaması: Son seçimlerin ışığında müzakereler hızla başlatılmalı
AB'den flaş Türkiye ve Kıbrıs açıklaması: Son seçimlerin ışığında müzakereler hızla başlatılmalı
Telefoncuda silahlar konuştu! Oğlunu o halde görünce dehşet saçtı: Kanlar içerisinde yere yığıldı
Telefoncuda silahlar konuştu! Oğlunu o halde görünce dehşet saçtı: Kanlar içerisinde yere yığıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Vefat eden dayısının cenazesine katıldı!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Vefat eden dayısının cenazesine katıldı!
Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!
Anlaşma sağlandı: Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu!