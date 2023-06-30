Kalp krizi geçiren Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesi Faralya Koyu’nda denizde kalp krizi geçiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz hastanede tedaviye alındı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Büyükelçi Karagöz'ün kurtarılamadığını belirtti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdi.

Denizden baygın vaziyette çıkarılan Karagöz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, tüm çabalara rağmen Büyükelçi Karagöz’ün kurtarılamadığını belirtti.

Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karagöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."