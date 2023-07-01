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Kendisini Brad Pitt olarak tanıtıp dolandırdı! Dev vurgunda şoke eden detaylar ortaya çıktı...

Kendisini Brad Pitt olarak tanıtıp dolandırdı! Dev vurgunda şoke eden detaylar ortaya çıktı...

İspanya'nın Granada kentinde bir kadın internette tanıştığı ve kendisini ABD'li ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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İspanya'nın Granada kentinde yaşayan bir kadın, kendisini dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan ve ona aşık olduğunu öne süren biri tarafından dolandırıldı. Dolandırılan kadının avukatın açıklamasına göre Brad Pitt hayranı olduğu belirtilen kadın sosyal medyada ünlü aktörün hayran grubuna dahil oldu. Sosyal medyadaki hayran sayfalarıyla bir süre iletişimde bulunan kadın daha sonra Brad Pitt olduğuna inandığı kişiyle bağlantı kurdu.

Brad Pitt’in fotoğraflarını kullanan dolandırıcı gönderdiği aşk içerikli mesajlarla kadını kandırmayı başardıktan sonra İspanya’da bir film çekmek istediğinden bahsederek kadını da bu filmde oynatma sözü verdi. Dolandırıcının vaatleri bununla sınırlı kalmadı. Dolandırdığı kadına film için maddi kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen şahıs, mesajlarında ünlü oyuncu Brad Pitt’in film galalarında ve kırmızı halıda çekilmiş fotoğraflarını sevgi içerikli mesajlarla montajladı.

“Senin için buradayım güzelim”

Montajlanmış fotoğraflardan birinde, ünlü aktörün elinde tuttuğu kağıtta, “Seni gerçekten seviyorum ve her şeyin karşılığını ödeyeceğime söz veriyorum. Tatlım seni hala seviyorum ve senin için buradayım güzelim” ifadeleri yer aldı.

170 bin euroluk vurgun

Dolandırılan kadının avukatı dolandırıcının bu yöntemle müvekkilini kandırarak 170 bin euro parasını aldığını ifade ederek kendisinden dolandırıcılık, sosyal medya kimlik hırsızlığı ve kara para aklama suçlarından şikayetçi olduklarını bildirdi.

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