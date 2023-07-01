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Hamidiye Su'yun ismi mi değişti? İBB konuya açıklık getirdi

Hamidiye Su'yun ismi mi değişti? İBB konuya açıklık getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye Su markasının pet şişesinde yazan "HMD" yazısı kafaları karıştırmış ve markanın isim değişikliğine gittiği iddia edilmişti. İBB tarafından yapılan açıklamada, "Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır" dedi.

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İBB iştirakindeki adını Sultan 2. Abdülhamit'ten alan Hamidiye su markasının isminin değiştiği iddia edilmişti. Pet şişede "Hamidiye" yerine "HMD" yazısını gören vatandaşlar durumu sosyal medyada dile getirerek olaya tepki göstermişti.

İddialara yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama geldi. Açıklamada, HMD isimli suyun Hamidiye Su'nun ikinci markası olarak piyasaya sunulduğu belirtildi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "'Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti' iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir. Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır. Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur. Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."

Göksu, isminin değiştiğini iddia etmişti

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek Hamidiye suyun isminin değiştiğini iddia etmişti. Göksu, paylaşımında "4 yılda İstanbul'a 'bir bardak' yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi "Hamidiye Suyu" ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında" ifadelerini kullandı.

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