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Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

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Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi. İşte 'özür' açıklaması...

Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade "Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı. 

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Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü.

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Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

Videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşuldu.

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Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi

Eleştirilere uğrayan Bora Akkaş bir açıklama yaparak eşinden özür diledi.

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