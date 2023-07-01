Göğüslerine para sıkıştırmıştı! Bora Akkaş'tan 'Nesrin Cavadzade' açıklaması: Hamile eşinden özür diledi
|
Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutladığı video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulan Bora Akkaş, bir açıklama yaparak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi. İşte 'özür' açıklaması...
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade "Üç Kuruş'ta" birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü birlikte yer aldıkları video ile kutladı.
112
Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düştü.
212
Videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar da oldukça konuşuldu.
312
Eleştirilere uğrayan Bora Akkaş bir açıklama yaparak eşinden özür diledi.
412