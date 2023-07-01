CHP'de anket şoku! Ankara ve İstanbul için kırmızı alarm zilleri çalıyor

Seçim yenilgisinin ardından CHP'deki çekişmenin sonuçları ortaya çıktı. Yazar Talat Atilla, CHP'li bir yetkilinin yaptırdığı ankete yer verdi. Buna göre İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri dahil 5 il için kırmızı alarm seviyesine yakın veriler çıktı.

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Seçimlerin ardından değişim talebinin dile getirildiği CHP'de tansiyon yüksek. Yeniden adaylık sinyali veren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na da yeniden İstanbul'a aday ol mesajı veriyor.

Turktime yazarı Talat Atilla, partideki çekişmenin seçimlere yansımasını değerlendiren CHP'li yetkililerin açıklamalarına yer verdi.

"Kritik illeri kaybetme riski yükseldi"

Atilla, "CHP'nin üç önemli kurmayı, önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'nin adaylardan da bağımsız başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kritik illeri kaybetme riskinin giderek yükseldiği konusunda fikir birliğine vardılar." ifadelerine yer verdi.

"Üstelik bu potansiyelin riski de aşarak realize olmaya başladığı yönünde bilimsel ölçüler de var." diyen Atilla, anket sonuçlarını paylaştı:

"Meğer CHP'li bir yetkili, birisi üniversite, diğeri bir anket şirketi iki ayrı yere anket yaptırarak, "CHP içindeki tartışmalar yerel seçimlerde sizi CHP'den uzaklaştırır mı?" diye vatandaşa sormuşlar.

"Seçmenin 4'te biri sandığa gitmeme eğiliminde"

Sonuçlar CHP için hiç de iç açıcı çıkmamış! İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri dahil 5 il için kırmızı alarm seviyesine yakın veriler çıkmış.

Anketin en öne çıkan kısmı, CHP seçmeninin 4/1'ine yakın bölümünün sandığa gitmeme eğilimi göstermesi!"

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