Gümüşhane’de otomobil ikiye bölündü! Otomobilin sürücüsü kurtarılamadı!

GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde babasına kurban eti götürdükten sonra ilçeye dönerken kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpışıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hamile kadın kurtarılamadı.

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Şiran ilçesinde yaşayan Süheyla Şahin (36) 08 GA 039 plakalı otomobiliyle Kavakpınarı köyünde yaşayan babasına kızıyla birlikte kurban eti götürdükten sonra kızını köyde bırakıp tek başına ilçe merkezine dönmek üzere yola çıktı.

Şahin, Şiran-Kelkit karayolu üzerinde ilerlerken Karaşeyh köyü mevkii, Firdevs Hanım Türbesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen Efraim Çayır (66) yönetimindeki 34 HN 3445 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle 08 GA 039 plakalı araç ikiye bölünüp bir parçası şeritte kalıp diğer parçası şarampole savrulurken, kazayı fark edemeyen Tuncay Akbal ise 16 AJL 408 plakalı otomobiliyle ikiye bölünen aracın parçalarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Süheyla Şahin ile minibüste yaralanan Zahibe Dilme (40) 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ve ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenilen Süheyla Şahin (36) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ev hanımı olan Şahin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Trabzon’a gönderilirken, diğer yaralı Zahibe Dilme’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.