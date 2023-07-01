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Adıyaman'da yakıt aldıkları esnada bıçaklı saldırıya uğradılar!

Adıyaman'da yakıt aldıkları esnada bıçaklı saldırıya uğradılar!

ADIYAMAN’ın GÖLBAŞI ilçesinde yakıt aldıkları esnada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken saldırganlar ise ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Gölbaşı ilçesi Haydarlı Köyü yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt almak isteyen Ferdihan Ş. ve Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı Burak K. ve Eyüp K.’nın bıçaklı saldırısına uğradı. Meydana gelen saldırıda Ferdihan Ş. bıçak darbeleriyle yaralanırken, Hüseyin Ş. ise darp neticesi yaralandı.

Saldırgan Burak K. ve Eyüp K., olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan her iki yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ferdihan Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan Burak Kemer ve Eyüp Kara ise jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde ormanlık alanda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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