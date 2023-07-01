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Mantar ararken "Zehirli Baran Engereği" buldular!

Mantar ararken "Zehirli Baran Engereği" buldular!

Türkiye'de çok sayıda zehirli yılan türü olduğunu ifade eden Bursalı usta dağcılar, Uludağ'daki mantar türlerini araştırdıkları sırada karşılaştıkları Baran engereğini doğaseverler için görüntüleyip tanıttı.

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İsmini, Türkiye’nin önde gelen herpetologlarından Prof. Dr. İbrahim Baran’dan alan 'Baran engereği' çok nadir görülürken, zehirli olan bu türün ise tek ısırığındaki zehir, 100 kişiyi öldürecek etkiye sahip.

Zehirli yılan açısından bol ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu belirten usta dağcı İsmet Şentürk, "Ülkemizde zehirli yılanlar arasında da bir dağılım mevcut. Bazı zehirli yılanlar, diğerlerine göre daha fazla görülürken, bazı zehirli yılanlar ise diğerlerine göre daha az görülüyor. Türkiye'de nadir görülen türler arasında yer alan Baran engereği, çok sık ortaya çıkmıyor. Boyları genellikle 55 santimetreye kadar ulaşan Baran engereğinin siyah ve sarı üzerindeki desenleri kahverengi olan türleri bulunuyor. Siyah renkli olanın ağız kısmının şerit şeklinde beyaz renkte olması dikkat çekerken, özelliklerden bir diğeri ise tek ısırışta 100 kişiyi zehirleyebilecek etkiye sahip olmasıdır. Baran engeriği, kısa boylu bitkilerin altında, taşlık yerlerde yaşıyor. Tür, ismini Türkiye’nin önde gelen herpetologlarından Prof. Dr. İbrahim Baran’dan alır" diye konuştu.

Çok zehirli Baran engereği Uludağ'da görüntülendi

Baran engereğinin hayatını Sakarya’da, Torosların Silifke civarındaki yerlerde habitatın uygun olduğu alanlar olarak dağılım gösterdiğini belirten Şertürk, "Çok zehirli bir tür olan Baran engereği Uludağ'da nadiren de olsa görülür. Uludağ'daki zehirli mantar türlerini araştırırken zirvede alpin bölgesinde yaptığımız inceleme sırasında Baran engereği ile karşılaştık. Yılanın renginden ve görünüşünden çok zehirli bir tür olan Baran engereği olduğunu anladık. Genç dağcıları yılana yaklaşmaları konusunda uyardık" dedi.

Yılanı büyük bir cesaret ve ustalıkla baş kısmından yakalayan Şentürk kömür karası renkteki yılanı kamerasıyla görüntüledi. Yılanların durduk yere insanları ısırmadığını aktaran Şentürk hayvanların kendilerini koruma içgüdüsüyle bazen koruma silahlarını çalıştırdıklarını, kendilerini tehlike altında görmedikleri sürece insanlara zarar vermeyi düşünmediklerini belirtip doğada görülen yılanların kesinlikle öldürülmemesi gerektiğini belirtti. Yılanların doğanın dengesini sağladıklarını ifade eden Şentürk yılan popülasyonunun azaldığı dönemde kemirgen popülasyonunun çoğaldığını kemirgenlerinde tarla ve bahçelere zarar verdiğini hatırlattı.

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