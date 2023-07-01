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Tek kullanımlık plastik yemek kapları için ek ücret alacaklar!

Tek kullanımlık plastik yemek kapları için ek ücret alacaklar!

Hollanda'da işletmeler tek kullanımlık plastik kaplarla servis edilen yiyecek ve içecek için bugünden itibaren müşterilerinden ek ücret alacak.

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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, kısmen de olsa tek kullanımlık plastik içeren ambalajlarla satılan, muhafaza veya servis edilen ürünler için işletmelerin müşterilerden ek ücret alacağı belirtildi.

Açıklamada, müşterilerin getirdikleri kapların kullanılması ya da işletmelerin yeniden kullanılabilir plastik kap veya ambalajlarla satış yapmaları durumunda ek ücret alınmayacağı kaydedildi.

Plastik kap veya ambalaj için alınacak ek ücretin ayrı bir fişte gösterileceği belirtilen açıklamada, plastik bardak için 25, yemek kapları için 50 ve plastik ambalajlar için 5 sent alınacağı ifade edildi.

Ülkede her gün 19 milyon tek kullanımlık plastik kabın ve yemek ambalajının kullanıldığına işaret edilen açıklamada, hükümetin tekrar kullanılabilir kapları kullanmayı kural haline getirmek istediği vurgulandı.

Açıklamada, sanıldığının aksine kahve kaplarının da plastik madde içerdiğine ve uygulamanın kısmen plastik madde içeren ürünleri de kapsadığına dikkat çekildi.

Bugün başlayacak uygulamanın Avrupa Birliği'nin Tek Kullanımlık Plastik Direktifi kapsamında hayata geçirildiği bildirildi.

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