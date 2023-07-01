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Benzin fiyatlarına okkalı zam yolda! Salı gününden itibaren geçerli olacak

Benzin fiyatlarına okkalı zam yolda! Salı gününden itibaren geçerli olacak

Dolar kurundaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine 2 lira 11 kuruşluk zam bekleniyor Zam, salı gününden itibaren geçerli olacak

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Benzinde 4 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,11 TL fiyat artışı bekleniyor.

Söz konusu tarihte motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin fiyatları
İstanbul 24,08 TL
Ankara 24,53 TL
İzmir 24,55 TL

Motorin fiyatları
İstanbul 23,87 TL
Ankara 24,32 TL
İzmir 24,43 TL

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