Benzin fiyatlarına okkalı zam yolda! Salı gününden itibaren geçerli olacak

Dolar kurundaki sert yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine 2 lira 11 kuruşluk zam bekleniyor Zam, salı gününden itibaren geçerli olacak

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Benzinde 4 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,11 TL fiyat artışı bekleniyor.

Söz konusu tarihte motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin fiyatları

İstanbul 24,08 TL

Ankara 24,53 TL

İzmir 24,55 TL

Motorin fiyatları

İstanbul 23,87 TL

Ankara 24,32 TL

İzmir 24,43 TL