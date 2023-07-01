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Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor

BALIKESİR'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma 15'inci gününde sürüyor.

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AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

İHA ve ısıya duyarlı termal kameralı dronlarla arazide yapılan arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen 15 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi ve 2 kadavra arama köpeği de destek verdi.

Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

Öte yandan Tırnavo Mahallesi'nde yaşayan Şaban Çam isimli bir vatandaş Korhan Berzeg'i 2 gün önce köpeğiyle gördüğünü iddia etmesi üzerine ekipler mahalleye giderek çalışma başlattı.

Tırnavo Mahallesi'ndeki metruk yapılarda ve inşaat alanlarında aramalar yapan ekipler, çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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