Apple, seçim sonrası ürünlerine dördüncü kez zam yaptı! En pahalı iPhone modeli kaç TL'ye yükseldi?

Geçen ay tüm ürünlerine üç kez zam yapan Apple Türkiye, dolar kurundaki artıştan dolayı bir zam daha yaptı. Böylece en pahalı iPhone modeli 76 bin 499 TL'den 85 bin 999 TL'ye yükseldi.

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Türkiye’de satışta olan ürünlerine geçen ay üç hafta içinde üç kere zam yapan Apple’dan yeni bir zam daha geldi. Bugün itibarıyla iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlere dolar/TL kurundaki artış dolayısıyla yüzde 11,8 ila 13,6 aralığında zam gelmiş oldu.

Böylece Apple, 18 Mayıs’tan bu yana dördüncü zammını yapmış oldu.

En ucuz telefon 25 bin TL, en pahalısı 85 bin TL oldu

Son zamla birlikte Apple’ın en pahalı telefonu olan iPhone 14 Pro Max’in 1 TB hafızalı modeli 76 bin 499 TL’den 85 bin 999 TL’ye çıktı. Bu ürünün 2023 Nisan’daki fiyatı ise 59 bin 199 TL idi.

Apple’ın ‘en ucuz telefonu’ ise 24 bin 999 TL ile iPhone SE’nin 64 GB hafızalı modeli olarak öne çıkıyor. Son zamdan önce 21 bin 999 TL’ye satılan bu ürün yüzde 13,6 oranında zamlanmış oldu.

Macbook fiyatları 123 bin TL'ye kadar yükseldi