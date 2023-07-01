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Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

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Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

Aile dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yeni yaşını paylaştığı fotoğraf kareleriyle kutladı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Sarıkaya'ya yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, 8 yıl sonra ekranlara geri döndü.

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Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

Aile dizisindeki Devin karakteriyle beğenilen başarılı isim, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

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Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

Yeni yaşını tatilde kutlayan Serenay, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle olay oldu.

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Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam

Paylaşımına yeni doğan notunu düşen ünlü oyuncu beyaz bikinili pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.

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