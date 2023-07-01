Serenay Sarıkaya beyaz bikinisiyle doğum günü pozu verdi yorum yağdı: Ateş ediyor vay anam
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Aile dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yeni yaşını paylaştığı fotoğraf kareleriyle kutladı. Beyaz bikinisiyle pozlar veren Sarıkaya'ya yorum yağdı.
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, 8 yıl sonra ekranlara geri döndü.
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Aile dizisindeki Devin karakteriyle beğenilen başarılı isim, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
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Yeni yaşını tatilde kutlayan Serenay, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle olay oldu.
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Paylaşımına yeni doğan notunu düşen ünlü oyuncu beyaz bikinili pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.
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