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Bolu'da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!

Bolu'da aynı aileden 4 kişi mantardan zehirlendi!

BOLU'nun GÖYNÜK ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi, tedavi altına alındı.

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Kaşıkçışeyhler köyünde ormanlık alandan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan B.T, A.T, H.T ve S.T. sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin yapılan muayenelerinde yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.

Sağlık durumları iyi olan 3 kişi hastanede müşahede altında tutulurken, S.T. ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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