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Antalya'da bariyer otomobile mızrak gibi saplandı: 1 ölü

Antalya'da bariyer otomobile mızrak gibi saplandı: 1 ölü

ANTALYA'nın MANAVGAT ilçesinde yaşanan kazada otomobil bariyere saplandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D400 karayolu Sorgun otogar köprülü kavşak girişinde, saat 09.30 sırasında Antalya istikametine 27 APD 843 otomobiliyle seyir halinde bulunan Cumali Kiraz, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının hakimiyetini kaybetti ve köprülü kavşak girişi sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada Cumali Kiraz ve Mehmet Emin Kiraz yaralanırken, Halil İbrahim Güneş ise hayatını kaybetti. Halil İbrahim Güneş’in cenazesi, savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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