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İstanbul'da fiyat artışları haziranda da sürdü!

İstanbul'da fiyat artışları haziranda da sürdü!

İstanbul'da haziranda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,46, toptan fiyatlar ise 4,32 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Sektörel bazda değişim oranları

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı.

Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.

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