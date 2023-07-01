Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Çok geç olmadan' diyerek uyardı, öncelikli il ve ilçeleri paylaştı

Adana Tufanbeyli'de meydana gelen 3.7'lik depremin ardından uyarı yapan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede risk altındaki il ve ilçeleri sıraladı acilen kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini yazdı.

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Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken geniş bir coğrafyada arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.

Son dönemde küçük ölçekli depremler Adana'da yoğunlaşırken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak 30 Haziran'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bögeye ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Göksun Kozan Adana Ceyhan

Ercan, Adana genelinde binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanların kentsel dönüşüme sokulması gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır" ifadelerini kullandı.