BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Çok geç olmadan' diyerek uyardı, öncelikli il ve ilçeleri paylaştı

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan 'Çok geç olmadan' diyerek uyardı, öncelikli il ve ilçeleri paylaştı

Adana Tufanbeyli'de meydana gelen 3.7'lik depremin ardından uyarı yapan deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede risk altındaki il ve ilçeleri sıraladı acilen kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini yazdı.

Abone ol

Türkiye, depremin yaralarını sarmaya devam ederken geniş bir coğrafyada arka arkaya meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişeye neden oluyor.

Son dönemde küçük ölçekli depremler Adana'da yoğunlaşırken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre son olarak 30 Haziran'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin ardından jeofizik uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bögeye ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

Göksun Kozan Adana Ceyhan

Ercan, Adana genelinde binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanların kentsel dönüşüme sokulması gerektiği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, "Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'daki gösterilerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı!
Fransa'daki gösterilerde 1300'den fazla kişi gözaltına alındı!
Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı
Inter, Marcus Thuram'ı kadrosuna kattı
Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Elazğ'da sofra silkeleyen genç kızın korkunç ölümü
Elazğ'da sofra silkeleyen genç kızın korkunç ölümü
Antalya'da bariyer otomobile mızrak gibi saplandı: 1 ölü
Antalya'da bariyer otomobile mızrak gibi saplandı: 1 ölü
Erdoğan'ın "basket" videosu gündemde: Mustafa Varank ve Hüseyin Baş birbirine girdi!
Erdoğan'ın "basket" videosu gündemde: Mustafa Varank ve Hüseyin Baş birbirine girdi!
Safranbolu bayram tatilinde binlerce turisti ağırladı
Safranbolu bayram tatilinde binlerce turisti ağırladı
Olympos ve Adrasan'da günde 6 kamyon çöp toplanıyor!
Olympos ve Adrasan'da günde 6 kamyon çöp toplanıyor!
Yozgat’ta trafik kazası: Karı-koca ölüme beraber gitti!
Yozgat’ta trafik kazası: Karı-koca ölüme beraber gitti!
İstanbul'da fiyat artışları haziranda da sürdü!
İstanbul'da fiyat artışları haziranda da sürdü!
Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığını 6 aylığına devraldı
Türkiye, KEİ Dönem Başkanlığını 6 aylığına devraldı
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor
İstanbul'daki kurban pazarları toplanıyor