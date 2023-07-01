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Küçükçekmece'deki Menekşe Halk Plajı tıka basa doldu

Küçükçekmece'deki Menekşe Halk Plajı tıka basa doldu

İstanbul'da bayramın son gününde sıcak hava etkisini iyice artırınca vatandaşlar soluğu plajlarda aldı. Küçükçekmece'deki Menekşe Halk Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da sıcaklıklar artınca vatandaşlar plajlara akın etti. Küçükçekmece’deki Menekşe Halk Plajı
ise yoğunluğun yaşandığı plajlardan biri oldu.

Adım atmanın neredeyse imkansız olduğu plajda bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise gölgede oturmayı tercih etti. Plajdaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde plaja geldiğini söyleyen Ethem Kalpakçıoğlu, "Deniz yosunlar dışında mükemmel. Su, hava sıcak her şey çok güzel geziyoruz. Ben sabah 8'de geldim. Önce Yeşilköy Plajı'na gittim. Orası pisti. Sonra buraya geldim burası temiz. Akşam saatlerine kadar yüzeceğim. Yarın dinleneceğim. Pazartesi günü iş var" dedi.

Sabah erken saatte geldiğini belirten Mehmet Sezgin ise "Sabah saatlerinde geldim. Çok yosun var. Biraz sonra eve dönerim. Pazartesi günü iş var. Dinlenmem gerekiyor" diye konuştu.

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