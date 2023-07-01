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Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Juan Mata, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren efsane oyuncu Juan Mata Sarı-Kırmızılı takıma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

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Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Juan Mata, sarı-kırmızılı ekibe veda etti. İspanyol futbolcu "Bittiği için üzülmüyorum, yaşandığı için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mata, şöyle dedi:

Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum. Galatasaray ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Her yerde yarattığınız atmosfer için şunu söyleyebilirim, her zaman evimizde oynuyormuşuz gibi hissettirdi.

Siz, dünyadaki en iyi taraftarlardan birisiniz ve sizi asla unutmayacağım. Hepinize en iyi dileklerimle, lütfen Şampiyonlar Ligi'ni bu stada getirin. Mauro, bana eksik olanı kazandırdığın için teşekkür ederim ancak yine de serbest vuruş bahislerimiz nedeniyle bana borçlusun.

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