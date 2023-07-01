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Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu

Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu

Trabzon'dan tatil için Antalya'ya gelen 20 yaşındaki genç, yüzmek için girdiği denizde boğuldu.

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Kuzeni Volkan Bakan ile Trabzon'dan Antalya'ya gelen Mustafa Baytar serinlemek için Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Bir süre sonra Baytar'ın gözden kaybolduğunu fark eden kuzeni, çevredekilerden yardım istedi.

Cankurtaran ve sahildekilerin aramalarına rağmen Baytar'a ulaşılamadı.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin arama çalışması sonucu Baytar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Karaya getirilen gencin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Volkan Bakan, telefonla aradığı akrabalarına gözyaşları içinde acı haberi verdi.

Sahildeki tatilcilerden Burak Şahin, gazetecilere, Mustafa Baytar'ın denizde yüzdüğünü ve bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmeye başladığını söyledi.

Gencin daha sonra gözden kaybolduğunu anlatan Şahin, "Denizdekiler kişinin yüzme bildiğini düşünerek başta aldırış etmedi. Cankurtaran ve sahil güvenlik ekipleri geldi ve birkaç metre uzakta cansız bedenine ulaşıldı." dedi.

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