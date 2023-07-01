BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP'te bir adreste yapılan aramalarda 80 kilo 700 gram skunk ile 2 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Abone ol

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda 80 kilo 700 gram skunk, 2 kilo 225 gram metamfetamin (ateş-buz) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi!
İzmir'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi!
Seyir halinde alev alan lüks otomobil cayır cayır yandı!
Seyir halinde alev alan lüks otomobil cayır cayır yandı!
Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi!
Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi!
Akdeniz sahillerini aratmadı, 3 bin kişi denize akın etti
Akdeniz sahillerini aratmadı, 3 bin kişi denize akın etti
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 şüpheli yakalandı!
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?