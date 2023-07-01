BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi!

Konya’da minibüs ücretlerine zam geldi!

KONYA Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerine düzenleme yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "04 Temmuz 2022 tarihinde almış olduğumuz şehir içi minibüs ücret düzenlemesinin üzerinden 12 ay gibi bir süre geçmiş olup, bu süre zarfında akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla minibüs indi- bindi ücretimiz 8,5 TL, mesafesine göre 10-11 TL olarak güncellenmiştir. Alınan karar 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Yolcularımızın ve vatandaşlarımızın düzenleme kararını anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz sahillerini aratmadı, 3 bin kişi denize akın etti
Akdeniz sahillerini aratmadı, 3 bin kişi denize akın etti
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 şüpheli yakalandı!
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödül
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
Antalya'ya tatile gelen genç denizde boğuldu
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
3. Avrupa Oyunları: Türkiye Judo Karma Takımı, çeyrek finalde elendi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Antalya'ya ilk 6 ayda hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 oldu!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Mangal yanıklarına dikkat! Yemek keyfi faciaya dönüşmesin!
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?
Air-Fryer’da Yemek Pişirmek Ne Kadar Sağlıklı?
Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar kanala veda etti
Habertürk TV Spor Müdürü Emin Çağlar kanala veda etti
Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar oluşturabilir!
Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar oluşturabilir!
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti
Juan Mata, Galatasaray'a veda etti