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Eşinin ailesiyle tartışan damat dehşet saçtı! Bıçakla saldırdı, kayınbiraderini öldürdü

Eşinin ailesiyle tartışan damat dehşet saçtı! Bıçakla saldırdı, kayınbiraderini öldürdü

BATMAN’da boşanma aşamasındaki eşinin ailesiyle tartışan şahıs kayınbiraderini öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde eşi ile boşanma aşamasında olan bir şahıs, eşinin ailesi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile yanında getirdiği bıçakla kayınbabası ve kayınbiraderlerine saldıran şahıs kayınbiraderi N.G.'yi ağır yaraladı.

Ailenin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan N.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı damat gözaltına alınırken, 2 kişinin de tedavi altında olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, cinayetle ilgili inceleme başlattı.

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