Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! Yeni görevine başladı...

Geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını duyuran Burak Yılmaz'ın yeni sezonda Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı açıklanmıştı. Yılmaz'ın yeni görevine resmen başladığı ve siyah-beyazlı formayı yeniden giydiği görüldü.

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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon açılışı öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Futbolcularımız, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile teknik ekibimizin bayramını tebrik ettiler." ifadeleri yer aldı.

Futbolu geçtiğimiz ay bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik ekibe katıldı.

2006-2007 ve 2019-2020 yılları arasında siyah beyazlı takımın formasını giyen Burak Yılmaz, son olarak geçen sezon Hollanda’nın Fortuna Sittard takımında oynamıştı.

Ne söylemişti?

Burak Yılmaz, 5 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Burak Yılmaz açıklamasında, "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benle alakası düşüncesi vardır. Tabi olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.