BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99
HABER /  GÜNCEL

Birecik'te serinlemek için suya giren 2 kişi boğuldu

Birecik'te serinlemek için suya giren 2 kişi boğuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren yabancı uyruklu 2 kişi boğuldu

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinden Fırat Nehri kıyısına gelen yabancı uyruklu gençler, serinlemek için nehre girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla kurtulurken Mustafa Nuşi (18) ile Hasan İsa (16) suda kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, şahısların cansız bedenlerine ulaştı.

Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşinin ailesiyle tartışan damat dehşet saçtı! Bıçakla saldırdı, kayınbiraderini öldürdü
Eşinin ailesiyle tartışan damat dehşet saçtı! Bıçakla saldırdı, kayınbiraderini öldürdü
TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti
TRT sanatçısı Ayla Büyükataman hayatını kaybetti
Sivas’ta feci kaza! Tomruk yüklü kamyon devrildi, karayolu ulaşıma kapandı: 1 ölü 1 yaralı!
Sivas’ta feci kaza! Tomruk yüklü kamyon devrildi, karayolu ulaşıma kapandı: 1 ölü 1 yaralı!
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! Yeni görevine başladı...
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! Yeni görevine başladı...
Beşiktaş'tan yerli transfer! Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandı
Beşiktaş'tan yerli transfer! Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalandı
Batman’da 2 günde 3 kişi boğularak can verdi
Batman’da 2 günde 3 kişi boğularak can verdi
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı! İşte Sassuolo'ya ödenen rakam...
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı! İşte Sassuolo'ya ödenen rakam...
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi!
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi!
İtalya'ya son 48 saatte 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı!
İtalya'ya son 48 saatte 4 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı!
Kuzey Ege’de trafikte dönüş yoğunluğu başladı!
Kuzey Ege’de trafikte dönüş yoğunluğu başladı!
Kesime giderken kaçan kurbanlık koyunları jandarma buldu
Kesime giderken kaçan kurbanlık koyunları jandarma buldu
Wagner krizi sonrası Putin'den sürpriz hamle! Orduda maaşlara zam yaptı
Wagner krizi sonrası Putin'den sürpriz hamle! Orduda maaşlara zam yaptı