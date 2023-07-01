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Antalyaspor'da yaprak dökümü: 8 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Antalyaspor'da yaprak dökümü: 8 futbolcu ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, takımda kiralık olarak forma giyen 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 8 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından kiralık futbolcularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Takımımızda kiralık olarak forma giyen futbolcularımız Doğukan Sinik, Alassane Ndao, Cemali Sertel, Mark Mampassi, Christian Luyindama, Balint Szabo, Bertuğ Yıldırım ve Emrecan Uzunhan'ın sözleşmeleri sona ermiştir. Kulübümüzden ayrılan oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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