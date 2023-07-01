Elon Musk duyurdu! Twitter'da yeni dönem: O hesaplara sınırlama getirildi

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı aldıktan sonra değişiklikler yapacağını duyurmuştu. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Musk son olarak sosyal medya platformu Twitter'da yapacağı yeniliği kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Musk, son güncellemelerle birlikte doğrulanmamış Twitter hesaplarının günde en fazla 600 tweet okuyabileceğini açıkladı.

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Milyonlarca Twitter kullanıcısını yakından ilgilendiren düzenleme duyuruldu. Şirketin sahibi Elon Musk, yeni değişiklikle birlikte doğrulanmamış hesapların günde en fazla 600 tweet okuyabileceğini açıkladı.

Duyuruyu kendi hesabından yapan Musk, "Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık.

• Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet,

• Doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet,

• Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 tweet görüntüleyebilecek." ifadelerine yer verdi.

Musk'ın paylaşımı şu şekilde;

Kullanıcılar isyan etti

Twitter uygulamasının bugün öğle saatlerinden sonra kullanım limiti aşıldı uyarısı verdiği öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken yaşanan soruna dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında Twitter çöktü ifadesine yer verdi.

Twitter ile ilgili paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı kullanım limiti aşıldı uyarısı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

Birçok vatandaş vatandaş Twitter'da yaşanan sorun nedeniyle isyan etti.

Twitter kullanım limiti aşıldı ne anlama geliyor?

Twitter kullanım limiti aşıldı hatası, Twitter'ın kullanıcıların belirli bir süre içinde yaptıkları işlemlere sınırlama getirmesidir. Bu hata nedeniyle kullanıcılar bazı işlemleri gerçekleştiremez veya tweet atamaz.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın belirli bir süre boyunca kullanılamaması söz konusu olabilir. Bu sorun genellikle yoğun kullanım veya spam aktiviteleri sonucunda ortaya çıkar.

Kullanım limiti aşıldığında, hesabın normal şekilde kullanılabilmesi için belirli bir süre beklemek gerekmektedir.