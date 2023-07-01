Diyarbakır'da iki ayrı anız yangını ormanlık alana sıçradı

Diyarbakır’ın Eğil ve Hazro ilçelerinde meydana gelen anız yangınlarının ormanlık alana sıçramasıyla 6 hektarlık alan yandı.

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İlk yangın, Eğil ilçesinde ziyaret mevkiinde çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri ve Diyarbakır Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangında 5 hektar alanın yandığı öğrenildi.

İkinci yangın, Hazro ilçesi Çiftlibahçe Mahallesi’nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede 1 hektar ormanlık alana sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından söndürüldü.

Her iki yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.