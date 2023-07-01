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Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı! Altın madalya kazandı

Busenaz Sürmeneli'den büyük başarı! Altın madalya kazandı

3. Avrupa Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibi Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda da fırtına gibi esti. Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i eledikten sonra finalde Belçika Oshin Derieuw ile karşılaştı.

Rakibi karşısında büyük üstünlük kuran Sürmeneli, üç rauntta da Derieuw'u 5-0'lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.

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