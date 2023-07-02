Fransa'da gerilim tırmanıyor: Her yeri yakıp yıktılar! İsyanı bastırmak için aileleri tehdit etti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 30 bin eurodan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.

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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

'2 yıl hapis ila 30 bin EURO para cezası ile karşı karşıya kalacaklar'

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin euro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Sosyal medyadan organize olanlar IP adreslerinden tespit edilecek

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

'Hesaplar silenecek ve cezalandırılacak'

Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor." diye konuştu. Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.

Macron, sokaklardaki kişilere 'video oyunu' göndermesi yapmıştı

Gerald Darmanin, Nael M. isimli gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün "kargaşayı" haklı çıkarmadığına işaret etti. İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede çıkan olaylarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 17 olduğunu açıkladı. Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin Cumhurbaşkanı Macron ise "Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz" demişti.