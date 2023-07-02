Moldova’daki havalimanı saldırısında yeni gelişme! İki kişiyi öldürmüştü gerçek ortaya çıktı...

Moldova’daki Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye alınmaması üzerine açtığı ateş sonucu 2 kişiyi öldüren şahsın Tacikistan’da adam kaçırma suçuyla arandığı anlaşıldı.

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Moldova hükümeti tarafından yapılan açıklamada Moldava’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye alınmaması sonucu silahlı saldırı düzenleyen şahsın Tacikistan’da bir banka memurunu kaçırma suçuyla arandığı belirtildi.

Saldırganın ise 10 kurşunla vurulduğu ve ameliyat edildiği aktarıldı. Saldırı nedeniyle tüm uçuşları askıya alınan Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ise normal uçuşlara devam ettiği aktarıldı. Tacikistan uyruklu 42 yaşındaki saldırganın Moldova’yı ne için ziyaret ettiği ise belirsizliğini koruyor.

Moldova’da dün Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’den gelen Tacikistan uyruklu 43 yaşındaki bir kişi, ülkeye alınmaması nedeniyle polisin silahına el koyarak ateş açmış, saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanmıştı.