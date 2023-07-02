Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

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Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti. 31 yaşındaki defans oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Veda etmek her zaman zor ama hayat böyle. Sadece söylemek istiyorum ki, desteğiniz için çok teşekkürler. Fenerbahçe'de oynamak ve buranın bir parçası olmak benim için bir onurdu. Size en iyi dileklerimi sunuyorum. Bolca başarı ve iyi şanslar, teşekkürler" dedi.