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Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Emekli ve memur zammı, kira zammı, Anayasa değişikliği...

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Emekli ve memur zammı, kira zammı, Anayasa değişikliği...

Milyonlarca memur ve emekli yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Memur ve emekliler, enflasyon farkı kadar iktidarın söz verdiği maaş iyileştirmelerinin Meclis'ten ne zaman geçeceğini de merak ediyor. Kira zamlarıyla ilgili yeni düzenleme de Meclis'te.

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Kurban Bayramı tatili sonrası Kabine ve Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. Memur ve emekli maaşı düzenlemesi, anayasa değişikliği, kira artışlarında yüzde 25 sınırının uzatılması öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. 4 Temmuz Salı günü açılacak TBMM’de bu düzenlemelerin torba yasa olarak ele alınması bekleniyor.

En düşük memur maaşı 22 bin TL

Memur ve emekli maaşları düzenlemesinin hızla Meclis’in gündemine alınmasına yönelik çalışmalar hızlandırılırken, gözler 4 Temmuz’da açılacak Meclis’e çevrildi. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme torba yasada sunulacak. Yasanın Meclis yeniden tatile girmeden önce kısa sürede geçmesi bekleniyor.

Kuraya yüzde 25 sınırı uzatılacak

Kiracı ve ev sahiplerini karşı karşıya getiren konutlarda kira artışı sorununa yönelik hükümet, ev kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenlemeyi uygulamaya koymuştu. 1 Temmuz 2023 itibarıyla sona eren uygulamanın 2 Temmuz 2024’e kadar uzatılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda Meclis’in ilk işlerinden birisi de kira fiyatlarındaki artışı yüzde 25 ile sınırlama olacak.

Anayasa değişikliği

Hükümetin Meclis’in açılmaya başlamasıyla gündemindeki en önemli konular arasında Anayasa değişikliği de bulunuyor. Anayasa değişikliğinin maddeleri içinde başörtü konusu ve aileye ilişkin düzenlemeler olacak. Muhalefet ile anlaşılması durumunda ise çok daha kapsamlı değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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